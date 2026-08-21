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Bawang Merah Vs Bawang Putih, Mana yang Lebih Sehat?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |19:10 WIB
Bawang Merah Vs Bawang Putih, Mana yang Lebih Sehat?
Bawang Merah Vs Bawang Putih, Mana yang Lebih Sehat? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bawang merah dan bawang putih hampir selalu hadir sebagai bumbu dasar berbagai masakan. Keduanya sama-sama memberikan cita rasa khas sekaligus mengandung sejumlah nutrisi dan senyawa yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, jika harus memilih, apakah bawang merah atau bawang putih yang lebih unggul dari sisi kesehatan?

Secara umum, kedua jenis bawang tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup mirip. Perbedaannya lebih terlihat pada jenis dan jumlah senyawa tumbuhan yang terkandung di dalamnya, demikian dilansir dari laman Prevention.

Kandungan nutrisi bawang merah

Dalam 100 gram bawang merah, terdapat sekitar 44 kalori, 1 gram protein, 10 gram karbohidrat, dan 2 gram serat. Bawang merah juga mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat mendukung kesehatan tubuh.

Salah satu keunggulan bawang merah adalah kandungan antosianin. Senyawa yang juga memberikan warna merah keunguan tersebut dikenal memiliki sifat antioksidan dan berpotensi membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan.

Bawang merah juga mengandung quercetin, salah satu jenis flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sejumlah penelitian mengaitkan senyawa ini dengan berbagai manfaat, termasuk mendukung kesehatan jantung serta membantu menjaga tekanan darah.

      
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