Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Benarkah Bawang Ampuh Atasi Masalah Jerawat?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |13:03 WIB
Benarkah Bawang Ampuh Atasi Masalah Jerawat?
Ilustrasi bawang untuk perawatan kulit. (Foto: dok Magnific/stockking)
A
A
A

JAKARTA - Bawang selalu membawa rasa gurih pada setiap masakan. Namun, untuk perawatan kulit? Benarkah bawang ampuh mengatasi masalah pada kulit? 

Bawang kaya akan antioksidan, fitokimia, dan zat antibakteri. Kandungan tersebut dipercaya memiliki manfaat untuk kulit, seperti membantu mengurangi bekas luka dan membuat kulit tampak lebih cerah. Namun, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk membuktikan manfaat tersebut.

Saat membicarakan bahan-bahan untuk perawatan kulit, bawang dan air bawang mungkin bukan hal pertama yang terpikirkan. Salah satu alasannya, tentu saja, kebanyakan orang tidak ingin wajah dan tubuhnya berbau bawang. 

Namun, sayuran ini ternyata merupakan sumber alami asam dan senyawa yang cukup baik untuk kulit. Bahan yang terkenal dapat membuat mata menangis ini bahkan mungkin bisa membantu melembutkan kulit jika digunakan dengan cara yang tepat.

Jika kamu ingin menyegarkan rutinitas perawatan kulit dengan bahan-bahan alami, bawang mungkin layak untuk dipertimbangkan. Yuk, simak fakta tentang manfaat bawang untuk perawatan kulit yang telah dilansir dari Healthline.

Apa Saja Kandungan dalam Bawang?

Bawang termasuk dalam keluarga tanaman Allium. Kelompok tanaman ini juga mencakup bawang putih, bawang merah kecil (shallot), daun bawang, dan kucai.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jerawat perawatan kulit bawang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/629/3233458//bayi-HyIC_large.jpg
Pelembap untuk Bayi Ternyata Bisa Pengaruhi Kualitas Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/611/3232129//ilustrasi_soda_kue_untuk_kulit-3Wqu_large.jpg
Pakai Soda Kue untuk Kulit, Aman Nggak, Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/611/3228490//wajah_glowing-2fAi_large.jpg
8 Makanan Andalan agar Rambut, Kulit, dan Kuku Selalu Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/611/3228348//jerawat-UQoh_large.jpg
Hati-Hati! Kerusakan Skin Barrier Bisa Picu Jerawat di Punggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/611/3228347//jerawat-laiV_large.jpg
Benarkah Konsumsi Susu Whey Protein Bikin Jerawat di Punggung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/611/3228211//ilustrasi_air_mawar-ctjG_large.jpg
Rekomendasi Merek Air Mawar, Bikin Kulit Sehat dan Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement