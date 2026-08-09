Benarkah Bawang Ampuh Atasi Masalah Jerawat?

JAKARTA - Bawang selalu membawa rasa gurih pada setiap masakan. Namun, untuk perawatan kulit? Benarkah bawang ampuh mengatasi masalah pada kulit?

Bawang kaya akan antioksidan, fitokimia, dan zat antibakteri. Kandungan tersebut dipercaya memiliki manfaat untuk kulit, seperti membantu mengurangi bekas luka dan membuat kulit tampak lebih cerah. Namun, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk membuktikan manfaat tersebut.

Saat membicarakan bahan-bahan untuk perawatan kulit, bawang dan air bawang mungkin bukan hal pertama yang terpikirkan. Salah satu alasannya, tentu saja, kebanyakan orang tidak ingin wajah dan tubuhnya berbau bawang.

Namun, sayuran ini ternyata merupakan sumber alami asam dan senyawa yang cukup baik untuk kulit. Bahan yang terkenal dapat membuat mata menangis ini bahkan mungkin bisa membantu melembutkan kulit jika digunakan dengan cara yang tepat.

Jika kamu ingin menyegarkan rutinitas perawatan kulit dengan bahan-bahan alami, bawang mungkin layak untuk dipertimbangkan. Yuk, simak fakta tentang manfaat bawang untuk perawatan kulit yang telah dilansir dari Healthline.

Apa Saja Kandungan dalam Bawang?

Bawang termasuk dalam keluarga tanaman Allium. Kelompok tanaman ini juga mencakup bawang putih, bawang merah kecil (shallot), daun bawang, dan kucai.