Rentan Sakit! Ini Tips Mengatasi Demam pada Anak di Musim Hujan

Rentan Sakit! Ini Tips Mengatasi Demam pada Anak di Musim Hujan (Foto: Freepik)

JAKARTA – Musim hujan kerap memicu meningkatnya kasus penyakit pada anak. Perubahan cuaca yang ekstrem, kelembapan tinggi, serta penyebaran virus dan bakteri yang lebih cepat membuat anak lebih rentan mengalami demam.

Melansir NHS UK, demam pada anak saat musim hujan merupakan kondisi yang umum terjadi. Infeksi seperti flu, batuk pilek, infeksi saluran pernapasan, hingga diare akibat kontaminasi makanan dan minuman menjadi penyebab yang sering muncul.

Meski umumnya tidak berbahaya, demam tetap harus ditangani dengan tepat agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Berikut tips mengatasi demam pada anak di musim hujan yang dihimpun Okezone, Kamis (4/12/2025).

1. Kenali Penyebab Demam

Demam bukan penyakit, melainkan tanda tubuh sedang melawan infeksi. Di musim hujan, beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain:

Flu atau pilek

Infeksi saluran pernapasan

Diare akibat makanan/minuman terkontaminasi

Virus musiman lainnya

Jika tidak disertai gejala bahaya, demam umumnya dapat ditangani di rumah. Orang tua dapat memberikan parasetamol atau ibuprofen sesuai dosis berat badan anak. Segera periksakan ke dokter jika demam tinggi tidak turun, berlangsung lebih dari tiga hari, atau disertai gejala berat.

2. Ukur Suhu dengan Tepat