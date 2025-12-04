Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Rentan Sakit! Ini Tips Mengatasi Demam pada Anak di Musim Hujan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:15 WIB
Rentan Sakit! Ini Tips Mengatasi Demam pada Anak di Musim Hujan
Rentan Sakit! Ini Tips Mengatasi Demam pada Anak di Musim Hujan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Musim hujan kerap memicu meningkatnya kasus penyakit pada anak. Perubahan cuaca yang ekstrem, kelembapan tinggi, serta penyebaran virus dan bakteri yang lebih cepat membuat anak lebih rentan mengalami demam.

Melansir NHS UK, demam pada anak saat musim hujan merupakan kondisi yang umum terjadi. Infeksi seperti flu, batuk pilek, infeksi saluran pernapasan, hingga diare akibat kontaminasi makanan dan minuman menjadi penyebab yang sering muncul.

Meski umumnya tidak berbahaya, demam tetap harus ditangani dengan tepat agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Berikut tips mengatasi demam pada anak di musim hujan yang dihimpun Okezone, Kamis (4/12/2025).

1. Kenali Penyebab Demam

Demam bukan penyakit, melainkan tanda tubuh sedang melawan infeksi. Di musim hujan, beberapa penyebab yang sering terjadi antara lain:

  • Flu atau pilek
  • Infeksi saluran pernapasan
  • Diare akibat makanan/minuman terkontaminasi
  • Virus musiman lainnya

Jika tidak disertai gejala bahaya, demam umumnya dapat ditangani di rumah. Orang tua dapat memberikan parasetamol atau ibuprofen sesuai dosis berat badan anak. Segera periksakan ke dokter jika demam tinggi tidak turun, berlangsung lebih dari tiga hari, atau disertai gejala berat.

2. Ukur Suhu dengan Tepat

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/629/3187325/demam-WweE_large.jpg
Kapan Demam Anak Berbahaya? Kenali Tanda-Tanda yang Harus Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/09/481/2027901/anak-demam-kapan-waktu-yang-tepat-membawanya-ke-rumah-sakit-bttscBjJZj.jpg
Anak Demam, Kapan Waktu yang Tepat Membawanya ke Rumah Sakit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/17/481/1965394/bunda-hindari-beri-dekongestan-saat-si-kecil-demam-mkPHHBl4FD.jpg
Bunda, Hindari Beri Dekongestan saat Si Kecil Demam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/08/481/1933447/jangan-panik-jika-anak-demam-tinggi-ini-cara-cepat-menanganinya-uGlNbJzkw3.jpg
Jangan Panik jika Anak Demam Tinggi, Ini Cara Cepat Menanganinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/14/481/1897956/anak-anda-kejang-karena-demam-ini-5-cara-mengatasinya-p7ZIxd5NUi.jpg
Anak Anda Kejang karena Demam, Ini 5 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/09/481/1857343/anak-demam-jangan-panik-moms-ini-jurus-jitu-mengurusnya-jzUDegsXlF.jpg
Anak Demam Jangan Panik Moms, Ini Jurus Jitu Mengurusnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement