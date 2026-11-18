Deretan Ide Camilan dan Dessert Rendah Indeks Glikemik, Bantu Jaga Gula Darah

JAKARTA - Memilih camilan di sela-sela aktivitas sehari-hari memang bisa menjadi tantangan, terutama bagi kamu yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sebab, tak semua makanan ringan cocok dikonsumsi secara rutin, khususnya camilan yang tinggi gula dan rendah serat.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memilih makanan dengan indeks glikemik (IG) rendah. Indeks glikemik merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula darah.

Melansir Verywell Health, camilan dan makanan penutup dengan indeks glikemik rendah bisa mengendalikan kadar gula darah serta mengurangi risiko lonjakan dan penurunan gula darah secara drastis.

Berikut sederet ide camilan dan dessert rendah indeks glikemik yang bisa dicoba.

1. Buah-buahan

Buah menjadi salah satu pilihan camilan yang baik karena mengandung serat, vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi penting lainnya. Beberapa buah yang memiliki indeks glikemik relatif rendah, antara lain stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry, apel, pir, jeruk mandarin, dan jeruk bali.

2. Sayuran