4 Olahan Cokelat Homemade untuk Anak, Camilan yang Gampang Dibuat di Rumah

JAKARTA — Cokelat selalu jadi camilan favorit anak-anak. Rasa manis dan teksturnya yang beragam membuat makanan ini cocok disajikan sebagai camilan atau hidangan spesial saat perayaan tertentu.

Daripada selalu membeli cokelat kemasan, orang tua bisa mencoba membuat camilan cokelat sendiri di rumah. Selain lebih menyenangkan, proses pembuatannya juga bisa melibatkan anak-anak, mulai dari mengaduk adonan, membentuk bola-bola, hingga menambahkan taburan.

Menariknya, olahan cokelat homemade ini dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan bernutrisi seperti kurma, oat, kacang-kacangan, dan biji chia.

Dilansir dari Times of India, berikut empat resep cokelat homemade yang mudah dibuat bersama anak.

1. Crunchy Chocolate Bites

Camilan ini cocok untuk anak yang menyukai cokelat dengan tekstur renyah. Perpaduan cokelat, cornflakes, dan kacang almond menghasilkan kudapan sederhana yang menggugah selera.