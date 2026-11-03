Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Olahan Cokelat Homemade untuk Anak, Camilan yang Gampang Dibuat di Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |13:05 WIB
4 Olahan Cokelat <i>Homemade</i> untuk Anak, Camilan yang Gampang Dibuat di Rumah
Ilustrasi Crunchy Chocolate Bites. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA — Cokelat selalu jadi camilan favorit anak-anak. Rasa manis dan teksturnya yang beragam membuat makanan ini cocok disajikan sebagai camilan atau hidangan spesial saat perayaan tertentu. 

Daripada selalu membeli cokelat kemasan, orang tua bisa mencoba membuat camilan cokelat sendiri di rumah. Selain lebih menyenangkan, proses pembuatannya juga bisa melibatkan anak-anak, mulai dari mengaduk adonan, membentuk bola-bola, hingga menambahkan taburan.

Menariknya, olahan cokelat homemade ini dapat dikombinasikan dengan bahan-bahan bernutrisi seperti kurma, oat, kacang-kacangan, dan biji chia.

Dilansir dari Times of India, berikut empat resep cokelat homemade yang mudah dibuat bersama anak.

1. Crunchy Chocolate Bites

Camilan ini cocok untuk anak yang menyukai cokelat dengan tekstur renyah. Perpaduan cokelat, cornflakes, dan kacang almond menghasilkan kudapan sederhana yang menggugah selera.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/298/3246384//ilustrasi-d6fa_large.JPG
Tren Dessert Premium Makin Diminati, Ini Kreasi Cokelat yang Banyak Jadi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/298/3244826//makanan_yang_redakan_stres-oDw4_large.jpg
5 Makanan yang Dianggap Guilty Pleasure tapi Bisa Redakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/298/3240995//mencuci_apel_gpointstudio-mB3k_large.jpg
Jangan Cuma Dilap, Begini Cara Mencuci Apel yang Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/298/3240807//popcorn_dan_kacang-VlZ6_large.jpg
Sering Jadi Teman Ngemil, Kacang atau Popcorn yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/298/3239922//oatmeal_sebelum_tidur-9KAl_large.jpg
Benarkah Makan Oatmeal Malam Hari Bisa Bantu Tidur Lebih Nyenyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/298/3235075//cokelat_membuat_hati_senang-6YBw_large.jpg
Bukan Kebetulan, Ini Alasan Kamu Sulit Lepas dari Kopi, Cokelat, dan Makanan Pedas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement