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HOME WOMEN FOOD

Tren Dessert Premium Makin Diminati, Ini Kreasi Cokelat yang Banyak Jadi Perhatian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |22:22 WIB
Tren Dessert Premium Makin Diminati, Ini Kreasi Cokelat yang Banyak Jadi Perhatian
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JAKARTA – Dessert kini berkembang dari sekadar hidangan penutup menjadi bagian dari pengalaman kuliner. Perubahan selera konsumen, terutama di kalangan masyarakat urban, membuat aspek rasa, tekstur, tampilan, hingga kualitas bahan semakin diperhatikan dalam menikmati dessert.

Sejumlah kreasi dessert berbasis cokelat juga belakangan banyak mendapat perhatian, di antaranya:

1. Pistachio Knafeh Chocolate atau Dubai Chocolate

Kreasi cokelat yang memadukan lapisan cokelat dengan isian pistachio dan knafeh. Perpaduan tekstur renyah dan lembut menjadi salah satu daya tariknya.

2. Crookie

Perpaduan croissant dan cookie yang menawarkan tekstur berlapis, flaky di bagian luar dan lebih lembut atau *gooey* pada bagian dalam.

3. London Layer Cake

Kue cokelat berlapis yang mengombinasikan chocolate sponge cake, whipped salted caramel, serta dark chocolate ganache untuk menghasilkan perpaduan rasa dan tekstur.

Popularitas berbagai kreasi tersebut menunjukkan bahwa dessert tidak hanya dinilai dari penampilannya. Karakter rasa, tekstur, dan bahan yang digunakan juga menjadi bagian dari pengalaman konsumen.

      
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Topik Artikel :
cokelat Food Dessert
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