Momen Empat Alumni MasterChef Indonesia Pamer Skill Kreasi Bakery dan Pastry

TANGERANG – Empat alumni MasterChef Indonesia, Mario Oswin, Jordhi Aldyan, Christo, dan Indra Lesmana, berbagi inspirasi kreasi bakery dan pastry melalui sesi demonstrasi memasak dalam ajang Krista Interfood Expo 2026 di NICE, PIK 2, Tangerang.

Keempatnya tampil dalam sesi live baking yang berlangsung selama pameran pada 4–7 November 2026. Mereka memperlihatkan proses mengolah berbagai kreasi bakery dan pastry, sekaligus menunjukkan teknik penyajian yang dapat menjadi inspirasi bagi pengunjung.

Kehadiran para alumni ajang kompetisi memasak tersebut memberikan warna tersendiri dalam pameran industri makanan dan minuman itu. Pengunjung tidak hanya melihat hasil akhir hidangan, tetapi juga dapat menyaksikan langsung proses pembuatannya.

Dalam kegiatan tersebut, Mario, Jordhi, Christo, dan Indra menggunakan bahan dari Bella Chocolate. Sesi demonstrasi ini menjadi bagian dari partisipasi perusahaan dalam Krista Interfood 2026.

Manager Promosi PT Dolphin Food & Beverages Industry, Wahyudi, mengatakan keterlibatan empat alumni MasterChef Indonesia diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada pengunjung mengenai pengolahan bakery dan pastry.

Partisipasi Dolphin dalam pameran tersebut juga mendapat apresiasi dari perusahaan induknya, PT Singa Investindo Development (SID). Presiden Direktur SID, Boediono Tjiptodihardjo, menilai kolaborasi dengan para chef serta penghargaan yang diraih menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengembangkan aktivitas bisnisnya.

Krista Interfood Expo 2026 sendiri menjadi salah satu ajang yang mempertemukan pelaku industri makanan dan minuman, mulai dari produsen bahan baku, penyedia peralatan, hingga pelaku usaha kuliner.



(Khafid Mardiyansyah)

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