Lagi Tren Choco Mint, Ini Asal-usulnya yang Berawal dari Eropa

PERPADUAN rasa cokelat yang manis dan sedikit pahit dengan sensasi mint yang dingin kini semakin menarik perhatian pencinta kuliner. Dikenal dengan sebutan choco mint atau mint chocolate, kombinasi rasa ini banyak dijumpai dalam berbagai makanan dan minuman, mulai dari es krim, cokelat batangan, kue, hingga minuman kekinian.

Rasanya yang unik membuat choco mint memiliki penggemar tersendiri. Ada yang menyukai sensasi segar mint ketika berpadu dengan cokelat, tetapi ada pula yang menganggap kombinasi tersebut menyerupai rasa pasta gigi.

Di balik popularitasnya, choco mint ternyata memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan budaya kuliner Eropa. Perpaduan dua bahan ini bahkan diperkirakan sudah dikenal sejak abad ke-16.

Lantas, bagaimana awal mula choco mint hingga berkembang menjadi rasa yang populer di berbagai negara? Berikut ulasannya.

1. Berawal dari Perpaduan Cokelat dan Mint di Eropa

Dilansir dari The History and Science of Chocolate, sejarah perpaduan cokelat dan mint diperkirakan bermula pada abad ke-16, ketika biji kakao mulai dibawa dari Amerika ke Eropa. Pada masa itu, cokelat belum dikenal seperti sekarang yang identik dengan makanan manis. Cokelat lebih sering dikonsumsi dalam bentuk minuman dengan cita rasa pahit dan pekat.

Masyarakat Eropa kemudian mulai bereksperimen dengan menambahkan berbagai bahan, seperti gula, kayu manis, rempah-rempah, dan tanaman herbal. Salah satu bahan yang digunakan adalah daun mint.

Penambahan mint memberikan aroma dan sensasi segar yang melengkapi rasa cokelat. Dari sinilah perpaduan cokelat dan mint mulai dikenal dalam tradisi kuliner Eropa.

2. Berkembang Menjadi Camilan pada Era Victoria

Seiring waktu, perpaduan cokelat dan mint tidak hanya digunakan sebagai campuran minuman. Kombinasi tersebut mulai dikembangkan menjadi berbagai kudapan manis.

Popularitasnya semakin berkembang pada era Victoria di Inggris, yakni sekitar 1837 hingga 1901. Pada periode tersebut, industri pembuatan cokelat dan permen mengalami perkembangan. Para pembuat kue dan cokelat mulai menghadirkan berbagai kreasi dengan tambahan rasa mint.

Salah satu perkembangan penting terjadi pada 1875, ketika produsen cokelat Inggris J.S. Fry & Sons tercatat membuat cokelat batangan dengan rasa mint. Inovasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang cokelat mint sebagai produk konfeksi.