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Viral 5 Rekomendasi Kuliner Serba Mint Choco yang Wajib Kamu Coba

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |18:05 WIB
Viral 5 Rekomendasi Kuliner Serba Mint Choco yang Wajib Kamu Coba
Ilustrasi rekomendasi kuliner mint choco. (Foto: dok Kamran Aydinov/Magnific)
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JAKARTA - Selain ube, mint chocolate juga sedang digandrungi anak muda belakangan ini. Sensasi dingin dari mint dan rasa manis dari cokelat menjadi kombinasi unik yang menggugah selera. Perpaduan rasa tersebut kini banyak ditemukan dalam berbagai jenis dessert, mulai dari es krim hingga salt bread.

Penasaran ingin mencobanya? Berikut rekomendasi aneka kuliner serba mint choco yang bisa kamu temui di Jakarta.

Rekomendasi Kuliner Mint Choco

1. Donat Mint Choco

Bagi pencinta donat, varian mint choco bisa jadi pilihan dessert yang menarik. Perpaduan adonan donat yang lembut dengan topping cokelat dan mint menghadirkan sensasi rasa manis serta dingin dalam satu gigitan.

Kamu bisa mendapatkan donat dengan rasa ini di berbagai gerai Krispy Kreme dan Dunkin’ Donuts. Harganya bervariasi, mulai dari Rp80.000–Rp150.000 tergantung paket yang dipilih.

2. Salt Bread Mint Choco

Salt bread dengan cita rasa mint choco dapat jadi opsi menarik untuk menikmati tren kuliner ini. Tekstur roti yang renyah di luar dan lembut di dalam berpadu pas dengan rasa gurih asin serta isian cokelat mint yang memanjakan lidah. Kamu bisa mencicipinya di House of Haru yang berlokasi di Kemayoran, atau Bon Bon Bites di Grand Indonesia.

3. Es Krim Mint Choco

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