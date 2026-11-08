Viral! WNI Curhat soal Karhutla ke PM Italia, Ini Respons Giorgia Meloni

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang WNI bernama Paulina Grasiela berhasil mencuri perhatian netizen lewat sebuah unggahan video di akun instagramnya @paulinagmaria.

Bukan video biasa, video tersebut berisi momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni dan mengungkapkan curhat hatinya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang masih terjadi.

Video itu diunggah Paulina pada dua hari yang lalu atau sekitar Jumat, 6 November 2026. Dalam video tersebut ia sempat merekam momen saat PM Italia itu berjalan dan kemudian ia langsung menyapanya. Dalam bahasa Inggris, ia pun langsung meminta sang perdana menteri untuk memberi tahu Presiden soal kebakaran hutan dan lahan.

"Giorgia, can you tell to my president that our forest is still burning?,” kata Paulina, dikutip Minggu (8/11/2026).

Sontak Giorgia pun menjawab dan menanyakan siapa presiden yang dimaksud oleh dirinya. “Which is your president?,” ujar Giorgia.