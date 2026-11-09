Tips Mencuci Selada yang Tepat agar Tetap Segar dan Renyah

JAKARTA - Selada biasa dikonsumsi sebagai pelengkap sayuran dalam menu salad. Selada juga biasa dimakan tanpa perlu diolah lagi.

Namun, sama seperti hasil pertanian lainnya, tentunya selada perlu dicuci sebelum dipotong atau dikonsumsi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, serpihan, serangga, residu pestisida, hingga bakteri yang mungkin menempel pada daun.

Melansir Southern Living, ahli gizi terdaftar Chelsea Edwards mengatakan, cara terbaik mencuci selada adalah menggunakan air dingin yang mengalir sambil menggosok setiap lembar daunnya secara perlahan.

Edwards mengaku lebih suka mengisi mangkuk dengan air dingin, kemudian merendam daun selada sambil membersihkannya secara perlahan.

Setelah itu, daun selada dipotong dan dimasukkan ke dalam alat pengering salad untuk menghilangkan sisa air yang menempel.

Mengapa Selada Perlu Dicuci?