7 Sayuran Tak Perlu Disimpan di Kulkas, Apa Saja?

Ilustrasi sayuran yang tak perlu masuk kulkas. (Foto: dok Magnific)

JAKARTA - Selama ini, kulkas mungkin dianggap sebagai tempat paling aman untuk menyimpan sayuran agar tetap segar. Padahal, tak semua sayuran cocok disimpan di dalam kulkas.

Beberapa jenis sayuran justru bisa bertahan lebih baik jika disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung.

Dilansir dari Southern Living, seorang petani mengungkapkan, sayuran seperti kentang, bawang, dan bawang putih termasuk hasil panen yang secara alami cukup tahan disimpan tanpa pendingin.

Lalu, sayuran apa saja yang sebaiknya tak masuk kulkas? Yuk, bahas lebih lanjut!

Sayuran yang Tak Perlu Disimpan di Kulkas

1. Kentang

Kentang. (Foto: dok Ist)

Kentang, termasuk ubi jalar, lebih cocok disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Jika tak memiliki ruang penyimpanan khusus, dapur atau pantry bisa menjadi pilihan.

2. Labu