Trik Ampuh Membujuk Anak Makan Sayur Tanpa Drama

JAKARTA - Moms lagi kesulitan menghadapi anak yang suka pilih-pilih makanan (picky eater), apalagi kalau sudah berurusan dengan sayuran? Drama tutup mulut, memalingkan wajah, atau memilah-milah makanan di piring mungkin sudah jadi rutinitas sehari-hari.

Melansir Parents, membuat anak menyukai sayuran memang butuh kesabaran dan trik khusus. Ada beberapa trik cerdas yang bisa Moms coba di rumah agar anak mau melahap sayurannya dengan senang hati. Yuk, simak triknya!

Trik Ajak Anak Makan Sayur

1. Sajikan Sebelum Jam Makan

Ini adalah salah satu trik paling jitu yang sering dibagikan oleh para ibu. Sajikan sayuran sebagai hidangan pembuka atau camilan saat anak sedang lapar-laparnya, misalnya sepulang sekolah atau sesudah bermain sore. Saat perut kosong, anak cenderung tidak terlalu pemilih.

Taruh sepiring potongan wortel manis, mentimun, atau brokoli rebus di meja. Sering kali, mereka akan mencomot dan memakannya tanpa banyak protes.

2. Sembunyikan ke Dalam Makanan Favorit

Kalau anak masih sangat anti melihat bentuk fisik sayuran utuh, saatnya bermain "petak umpet". Moms bisa menghaluskan sayuran (membuat pure), lalu mencampurkannya ke dalam hidangan favorit mereka.

Misalnya, campurkan kembang kol halus ke dalam saus keju untuk makaroni, haluskan bayam ke dalam smoothie mangga, atau selipkan parutan wortel halus ke dalam adonan bakso dan telur dadar. Sayurnya tidak terlihat, tetapi nutrisinya tetap terserap maksimal.

3. Siapkan Saus Celup (Dip) yang Enak

Anak-anak pada umumnya menyukai kegiatan mencelupkan makanan. Kamu bisa memanfaatkan kebiasaan ini dengan menyajikan sayuran potong yang renyah bersanding dengan saus celup kesukaan mereka. Mayonaise atau saus keju buatan sendiri bisa mengubah sayuran yang tadinya membosankan menjadi camilan yang seru dan interaktif.

4. Sulap Jadi Bentuk yang Lucu