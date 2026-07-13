Hati-Hati, 3 Sayuran Ini Pantang Disimpan di Kulkas! Pakar Ungkap Faktanya

JAKARTA - Setelah belanja jadi kebiasaan banyak orang langsung memasukkan sayuran dari pasar ke dalam kulkas. Padahal, menurut pakar, ada tiga jenis sayuran yang pantang banget disimpan di lemari es!

Bahkan, kalau kamu nekat menyimpan kentang di kulkas lalu memasaknya di suhu tinggi, hal ini berisiko melepaskan zat pemicu kanker (karsinogenik).

Mengutip dari Simply Recipes, Josh Alsberg, pemilik Rubinette Produce Market, menjelaskan bahwa tidak semua sayur cocok masuk kulkas. Beberapa sayuran justru lebih baik disimpan di suhu ruang. Suhu dingin kulkas malah bisa merusak tekstur dan rasanya.

Nah, biar sayuranmu tetap segar dan aman untuk dikonsumsi, yuk simak daftar tiga sayuran yang tidak boleh masuk kulkas beserta cara simpannya yang benar!

1. Daun Basil

Meski kebanyakan daun rempah segar tidak bertahan lama, daun basil adalah yang paling tidak tahan dengan suhu dingin. Daun ini kaya akan minyak aromatik yang sangat sensitif terhadap udara dingin. Kalau ditaruh di kulkas, daunnya bakal cepat berubah warna jadi kecokelatan, layu, dan menyusut.

Cara simpan yang benar, yakni potong sedikit ujung batangnya. Taruh seikat basil di dalam gelas berisi air bersuhu ruang (seperti menaruh buket bunga), lalu letakkan di atas meja dapur yang tidak terkena sinar matahari langsung.