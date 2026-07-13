Simulasi Budget Weekend Jakarta-Jogja Naik Kereta untuk 3 Tipe Traveler

JAKARTA - Yogyakarta masih menjadi destinasi liburan dari Jakarta. Salah satu alasannya adalah waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke Jogja yang sekitar 6,5 hingga 8,5 jam. Selain itu, seluruh stasiun di Yogyakarta berada di tengah kota, sehingga memudahkan mobilitas selama berlibur.

Jika kamu berencana untuk liburan dari Jakarta ke Jogja, pertanyaan "PP Jakarta-Jogja habis berapa?" menjadi sangat penting. Biaya perjalanan ini sangat tergantung pada gaya liburanmu. Dari pengalaman traveler yang bisa kamu jadikan acuan, ada tiga simulasi lengkap, termasuk biaya tiket dan pengeluaran selama di Jogja.

Saat ini, banyak orang yang memilih perjalanan dengan kereta api, menawarkan kenyamanan dan pemandangan yang indah sepanjang perjalanan. Berikut adalah beberapa pilihan tiket kereta Jakarta Jogja yang sesuai dengan jenis traveler, mulai dari yang hemat hingga premium.

Simulasi Budget Perjalanan Kereta Api Jakarta-Jogja

1. Tipe Traveler Hemat

Jika kamu termasuk traveler hemat, biaya perjalanan dari Jakarta ke Jogja dapat ditekan hingga sekitar Rp700 ribuan. Ini mencakup tiket kereta ekonomi dari Stasiun Pasar Senen PP. Selain tiket, kamu bisa mencari hostel yang terletak dekat Malioboro, sehingga memudahkan kamu untuk menjelajahi pusat kota.

Kuliner juga menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Kamu bisa menikmati berbagai makanan di angkringan yang menawarkan harga terjangkau dan cita rasa autentik. Dengan bujet yang minimal, kamu tetap bisa merasakan pengalaman yang maksimal di Jogja.

2. Tipe Traveler Nyaman

Bagi kamu yang menginginkan sedikit lebih nyaman, budget sekitar Rp1,5 jutaan dapat menjadi pilihan. kamu bisa memilih kereta ekonomi premium atau eksekutif yang lebih nyaman. Penginapan pun bisa kamu pilih dari hotel bintang 2-3 yang dekat dengan tempat wisata.