Jarang Makan Makan Sayur, Ini yang Terjadi Pada Tubuh

JAKARTA - Sayuran menjadi bagian dari menu makan yang sebenarnya penting dikonsumsi sehari-hari. Namun, tidak semua orang menyukai sayuran dan justru tidak mengonsumsinya sama sekali.

Padahal, tidak pernah mengonsumsi sayuran bisa berdampak nyata pada berbagai fungsi tubuh. Apa saja berikut ini dikutip verywellhealth, Kamis (19/2/2026).

1. Asupan Serat Menurun Drastis

Sayuran merupakan salah satu sumber serat makanan utama. Jika seseorang tidak pernah makan sayuran, asupan serat hariannya hampir pasti jauh di bawah kebutuhan.

Tanpa cukup serat, risiko sembelit meningkat karena feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Selain itu, kurangnya serat juga berdampak pada kesehatan mikrobioma usus, karena bakteri baik di usus membutuhkan serat sebagai makanan.

2. Kekurangan Vitamin dan Mineral Penting

Sayuran mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sulit digantikan sepenuhnya oleh makanan lain. Tidak makan sayuran dapat menyebabkan rendahnya asupan nutrisi seperti vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan sistem imun, vitamin C untuk mendukung daya tahan tubuh dan penyembuhan luka, vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah, hingga folat yang penting untuk pembentukan sel darah dan fungsi DNA.