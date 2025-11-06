Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral, Makanan Indonesia Disita di Bandara Haneida Jepang!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |11:11 WIB
Viral, Makanan Indonesia Disita di Bandara Haneida Jepang!
Viral, Makanan Indonesia Disita di Bandara Haneida Jepang! (Foto: @yogapangestu479)
JAKARTA - Makanan Indonesia disita di Bandara Haneida, Jepang. Dalam video tampak petugas bandara sedang mengeluarkan beberapa sosis (daging olahan) yang ada di koper milik pria tersebut.

Di dalam koper juga tampak ada berbagai makanan ringan. Selain itu ada juga bahan masakan seperti bawang, cabai, dan rempah-rempah di dalam plastik yang ikut diamankan.

Viral, Makanan Indonesia Disita di Bandara Haneida Jepang!

(Pemilik Koper yang isinya disita petugas bandara. Foto TikTok : yogapangestu479.)

Video yang  viral di media sosial itu yang diunggah oleh akun TikTok @yogapangestu479. Dia mengunggah beberapa makanan yang ia bawa dari disertai caption "Sakit tapi tak berdarah, barange disita guys," dikutip akun TikTok yogapangestu479. 

Wanita yang ada di video juga mengaku sedih melihat barang yang mereka bawa banyak disita oleh petugas bandara. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa pasrah mengikutip peraturan Jepang. 

Berikut ini komentar para netizen, dikutip Kamis (6/11/2025). 

 

Halaman:
1 2
      
