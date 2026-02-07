HOME WOMEN HEALTH

Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah BPJS yang Sempat Ditolak RS Sudah Aktif Kembali

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |08:45 WIB
Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah BPJS yang Sempat Ditolak RS Sudah Aktif Kembali
Wamenkes Pastikan Pasien Cuci Darah BPJS yang Sempat Ditolak RS Sudah Aktif Kembali (Foto: Okezone)
JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, memastikan bahwa status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan milik para pasien cuci darah yang sebelumnya sempat ditolak oleh rumah sakit kini telah kembali aktif. Dengan reaktivasi tersebut, pasien sudah bisa kembali mendapatkan layanan cuci darah tanpa hambatan pembiayaan.

Pernyataan ini disampaikan Dante menyusul viralnya kasus puluhan pasien gagal ginjal yang terancam tidak mendapatkan layanan cuci darah akibat status PBI BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba dinonaktifkan. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran karena cuci darah merupakan terapi rutin yang bersifat vital dan tidak boleh terputus.

“Kan kita lakukan aktivasi ya, mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan, oleh Dinas Sosial boleh dilakukan reaktivasi lagi,” kata Dante saat diwawancarai, Jumat (6/2/2026).

Dante menegaskan, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan tidak ada pasien cuci darah yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Ia memastikan saat ini status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan para pasien tersebut sudah aktif kembali dan pelayanan medis telah berjalan normal.

“Sudah, sudah aktif, sudah mulai pengobatan lagi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, bagi pasien cuci darah yang status PBI BPJS Kesehatannya masih dalam proses reaktivasi, masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama atau khawatir akan ditolak. Pasien tetap bisa langsung datang ke fasilitas atau layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan sekaligus mengurus aktivasi kembali.

“Bagi mereka yang belum, kalau mereka belum melakukan aktivasi, berarti tinggal datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan aktivasi lagi,” tutur Dante.

