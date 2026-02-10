HOME WOMEN HEALTH

BPJS PBI Tidak Aktif karena Tak Masuk DTSEN, Ini Cara Reaktivasi

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:45 WIB
JAKARTA – Publik hingga hari ini masih dihebohkan dengan banyaknya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak berstatus nonaktif. Kondisi tersebut disinyalir terjadi karena pemilik BPJS PBI tidak lagi terdaftar dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dan kepesertaannya dialihkan kepada masyarakat lain yang dinilai lebih membutuhkan.

DTSEN sendiri diperbarui secara berkala berdasarkan pembagian desil tingkat kesejahteraan. Namun, masyarakat tidak perlu langsung khawatir. Bagi Anda yang merasa masih berhak terdata dalam DTSEN, terdapat mekanisme resmi untuk memperbarui dan memverifikasi kembali data kepesertaan.

Mengutip informasi dari media sosial Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kesos), Kementerian Sosial menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan BPJS PBI berkaitan erat dengan peringkat kesejahteraan atau desil seseorang. Penentuan desil ini menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk BPJS PBI.

Bagi masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan ingin mengajukan penurunan desil agar kembali mendapatkan bantuan, terdapat prosedur resmi yang dapat ditempuh sesuai ketentuan pemerintah.

Cara Reaktivasi BPJS

Pertama, masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Setelah aplikasi terpasang, pengguna diwajibkan melakukan registrasi akun hingga proses verifikasi selesai. Selanjutnya, pengguna dapat memanfaatkan fitur khusus yang disediakan untuk mengajukan keberatan atau pembaruan kondisi ekonomi secara mandiri. Pengajuan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan oleh petugas terkait.

