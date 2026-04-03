HOME WOMEN HEALTH

Pengolahan Data BPJS Kesehatan Pakai AI, Wamen Nezar: Tidak Bisa Lagi Manual

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |08:22 WIB
Pengolahan Data BPJS Kesehatan Pakai AI, Wamen Nezar: Tidak Bisa Lagi Manual (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan kesiapan membangun kolaborasi pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data.

Menurutnya, kebutuhan pengolahan data dalam skala besar seperti di BPJS Kesehatan tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional.

“Pengelolaan data dalam skala besar tidak bisa lagi manual. Datanya besar dan bergerak cepat. AI menjadi kebutuhan agar layanan publik bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (3/4/2026).

Wamen Nezar menjelaskan bahwa Kementerian Komdigi telah menyiapkan ekosistem pengembangan talenta melalui program AI Talent Factory yang dapat langsung digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Kami sudah punya AI Talent Factory. Kami siapkan talenta dari kampus-kampus terbaik, kami latih dengan use case nyata, dan didampingi mentor dari industri global,” tuturnya.

