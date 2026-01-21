Bisa Cegah Kanker, Ini Segudang Manfaat Bayam

JAKARTA - Bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang mudah ditemukan dan kerap hadir dalam berbagai menu rumahan. Rasanya yang ringan serta teksturnya yang lembut membuat bayam digemari banyak orang.

Di balik tampilannya yang sederhana, ternyata bayam menyimpan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Sayuran ini mengandung beragam vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, bayam juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi oleh siapa saja yang ingin menjaga pola makan sehat tanpa khawatir asupan kalori berlebih.

Menurut Verywell Health, Rabu (21/1/2026), berikut ini sejumlah manfaat bayam dan alasan mengapa sayuran ini layak dikonsumsi secara rutin

1. Menopang Kesehatan Tulang

Bayam mengandung vitamin K yang tinggi, yang membantu tubuh memanfaatkan kalsium dengan lebih optimal. Hal ini mendukung kekuatan dan kepadatan tulang, terutama seiring bertambahnya usia.