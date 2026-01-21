Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bisa Cegah Kanker, Ini Segudang Manfaat Bayam 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |10:11 WIB
Bisa Cegah Kanker, Ini Segudang Manfaat Bayam 
Bisa Cegah Kanker, Ini Segudang Manfaat Bayam. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bayam merupakan salah satu sayuran hijau yang mudah ditemukan dan kerap hadir dalam berbagai menu rumahan. Rasanya yang ringan serta teksturnya yang lembut membuat bayam digemari banyak orang.

Di balik tampilannya yang sederhana, ternyata bayam menyimpan berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Sayuran ini mengandung beragam vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, bayam juga rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi oleh siapa saja yang ingin menjaga pola makan sehat tanpa khawatir asupan kalori berlebih.

Menurut Verywell Health, Rabu (21/1/2026), berikut ini sejumlah manfaat bayam dan alasan mengapa sayuran ini layak dikonsumsi secara rutin

1. Menopang Kesehatan Tulang

Bayam mengandung vitamin K yang tinggi, yang membantu tubuh memanfaatkan kalsium dengan lebih optimal. Hal ini mendukung kekuatan dan kepadatan tulang, terutama seiring bertambahnya usia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/482/3198052//gerd_dr_aditya-0Urb_large.jpg
Jangan Terkecoh, Ini Cara Membedakan GERD dan Sakit Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197773//sakit_perut-bFU8_large.jpg
Mengenal IBD, Penyakit Radang Usus Kronis yang Kerap Disangka Gangguan Pencernaan Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/482/3197764//lucky_element-DSmG_large.jpg
Mengenal TB Ginjal, Penyakit yang Dialami Lucky Element
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197554//kelalawar_buah-zrMc_large.jpg
Waspada Virus Nipah dari Thailand, Gejala Demam Tinggi hingga Peradangan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/482/3197550//sakit_gerd-NPAQ_large.jpg
Makanan Pemicu GERD yang Wajib Dihindari Penderita Asam Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197520//telur-PZjo_large.jpg
Bahaya Terlalu Banyak Konsumsi Protein, Ini 5 Dampaknya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement