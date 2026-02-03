8 Dessert Italia yang Bikin Lidah Ketagihan

JAKARTA - Italia tidak hanya terkenal dengan hidangan pasta dan pizza yang lezat, tetapi juga dengan beragam hidangan penutup yang menggoda selera. Setiap dessert mencerminkan kekayaan tradisi kuliner Italia, dibuat dari bahan-bahan segar dan teknik klasik yang terjaga.

Anda bisa menemukan kelezatan ini di berbagai restoran Italia, salah satunya di Pizzeria A'Margellina, dan kunjungi website-nya di pizzeriaamargellina.com. Dari tiramisu yang lembut hingga cannoli yang renyah, hidangan penutup Italia telah berhasil memikat hati para pencinta kuliner di seluruh dunia, termasuk di Pizzeria A'Margellina.

Berikut ulasan delapan dessert Italia yang paling populer dan alasan kenapa menjadi favorit global.

Mengenal Lebih Dekat Dessert Italia Populer

Mari kita selami lebih dalam delapan hidangan penutup Italia dengan keunikan rasa dan tekstur berbeda di setiap hidangan yang wajib Anda coba.

1. Tiramisu

Tiramisu adalah dessert ikonik Italia dengan bahan utamanya keju mascarpone, kopi espresso, dan ladyfingers. Hidangan ini berhasil menciptakan harmoni rasa yang sempurna, perpaduan antara manis yang lembut dan pahit kopi yang kuat. Berasal dari wilayah Veneto, tiramisu kini dikenal luas di berbagai belahan dunia.

2. Cannoli