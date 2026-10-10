Kedutaan Besar Korea Selatan Gelar Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Jadi Media Mempertemukan 2 Budaya

JAKARTA – Kedutaan Besar Korea Selatan menggelar kompetisi dessert Korea-Indonesia. Perpaduan kuliner Korea dan Indonesia menjadi tantangan bagi 10 tim finalis Sweet Connection: Korea-Indonesia Collaborated Dessert Contest.

Kompetisi yang digelar Kedutaan Besar Republik Korea itu mengajak peserta menciptakan dessert kreatif yang menggabungkan cita rasa dari kedua negara. Babak final berlangsung di Cook & Bake City, SCBD, Jakarta, pada Sabtu (10/10/2026).

1. Kompetisi Dessert Korea-Indonesia

Sejak kegiatan dimulai, para peserta tampak sibuk menyiapkan bahan, mengolah adonan, hingga merancang tampilan akhir hidangan yang akan disajikan kepada juri. Masing-masing tim memiliki waktu sekitar dua jam untuk menyelesaikan kreasi mereka.

Pilihan konsepnya beragam. Ada dessert khas Korea hingga sajian yang menggabungkan makanan tradisional Indonesia dengan inspirasi kuliner Negeri Ginseng.

Pimpinan Diplomasi Publik Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kang Wonjoon, mengatakan kompetisi ini menjadi kegiatan kuliner pertama yang diselenggarakan pihak kedutaan dengan melibatkan peserta Indonesia. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Korea sekaligus mempererat hubungan kedua negara melalui kuliner.

“Saya senang sekali karena kita menggelar acara kuliner. Ini Kedutaan Besar Korea Selatan pertama kali untuk peserta orang Indonesia,” ujar Kang saat ditemui di lokasi acara.

2. Media Mempertemukan 2 Budaya

Menurutnya, kuliner dapat menjadi media untuk mempertemukan dua budaya. Melalui kreasi dessert, peserta diharapkan bisa mengeksplorasi perpaduan cita rasa Korea dan Indonesia dengan cara yang kreatif.

“Tujuan acara ini adalah usaha Kedutaan Besar Korea Selatan untuk menyebarkan kebudayaan Korea, serta kita berkesempatan melihat harmoni rasa antara kedua negara,” katanya.

Kang Wonjoon juga mengapresiasi antusiasme peserta Indonesia yang mengikuti kompetisi tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan pertukaran budaya antara masyarakat kedua negara.

Kang Wonjoon menjelaskan, informasi mengenai kompetisi Sweet Connection telah diumumkan hampir dua bulan sebelum babak final berlangsung. Dalam proses seleksi, sekitar 30 peserta mengirimkan karya dessert untuk dinilai.

Dari tahap tersebut, panitia memilih 10 tim yang kemudian berkesempatan melaju ke babak final. Para finalis selanjutnya harus menunjukkan keterampilan mereka melalui demonstrasi memasak di hadapan tim juri.