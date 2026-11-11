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Resep Sweet Potato Dango dengan Saus Cream Cheese Matcha

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:05 WIB
Resep Sweet Potato Dango dengan Saus Cream Cheese Matcha
Sweet Potato Dango dengan Saus Cream Cheese Matcha. (Foto: Ilustrasi AI)
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INGIN mencoba dessert unik dengan perpaduan rasa manis dan gurih? Sweet potato dango isi cokelat ini bisa menjadi pilihan. Teksturnya yang kenyal dan legit akan memanjakan lidah kamu.

Dessert ini semakin nikmat dengan tambahan saus cream cheese matcha dan taburan bubuk matcha di atasnya. Yuk, contek resepnya di bawah!

Dango

Bahan-Bahan

1. Bahan Dango

- 75 gram ubi ungu kukus

- 100 gram tepung beras ketan

- ½ cup air matang

- Choco chips secukupnya

2. Bahan Topping

- 90 gram cheese spread

- 20 gram susu kental manis

- Bubuk matcha secukupnya

 

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Topik Artikel :
Matcha Dango Dessert
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