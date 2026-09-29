5 Makanan yang Dianggap Guilty Pleasure tapi Bisa Redakan Stres

JAKARTA - Saat sedang stres, keinginan untuk ngemil atau makan makanan tertentu biasanya ikut meningkat. Tak jarang, makanan manis atau tinggi karbohidrat menjadi pilihan karena bisa memberikan energi dengan cepat dan memicu pelepasan dopamin, zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang.

Namun, tak semua makanan yang sering dianggap sebagai guilty pleasure harus selalu dihindari. Beberapa di antaranya ternyata mengandung nutrisi yang mendukung respons tubuh terhadap stres.

Makanan yang Bisa Redakan Stres

Dilansir dari The Standard, ahli diet terdaftar Gabrielle Kishner menjelaskan bahwa ada hubungan antara stres dan makanan. Meski makanan bukan satu-satunya cara untuk mengatasi stres, beberapa pilihan berikut bisa menjadi camilan yang lebih bernutrisi saat sedang ingin makan.

1. Kacang berlapis cokelat hitam

Dark chocolate. (Foto: dok Ist)

Cokelat dan kacang kenari mungkin terasa seperti camilan yang cukup "berdosa", tetapi keduanya memiliki kandungan yang bermanfaat.

Kacang kenari kaya akan asam lemak omega-3 dan antioksidan yang mendukung kesehatan otak serta suasana hati. Sementara itu, cokelat hitam disebut dapat memberikan efek menenangkan pada sistem saraf.

2. Pasta