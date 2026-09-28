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Amankah Makanan Hewan Dikonsumsi Manusia saat Keadaan Darurat? Cek Faktanya!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |23:05 WIB
Amankah Makanan Hewan Dikonsumsi Manusia saat Keadaan Darurat? Cek Faktanya!
Ilustrasi makanan hewan. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Saat berada dalam kondisi darurat atau mengalami keterbatasan ekonomi, orang mungkin mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan hewan peliharaan.

Namun, apakah makanan hewan sebenarnya aman untuk dikonsumsi manusia? Yuk bahas lebih lanjut!

Makanan Hewan Bisa Dikonsumsi dalam Jangka Pendek

Makanan hewan memang tak dibuat untuk dikonsumsi oleh manusia. Produk ini juga tidak diproduksi dengan standar produksi yang sama seperti makanan untuk manusia.

Meski begitu, mengonsumsi makanan hewan dalam jumlah kecil mungkin tidak menimbulkan risiko yang besar. Makanan hewan umumnya dibuat dari kombinasi dari produk sampingan hewani, biji-bijian, kedelai, vitamin, dan mineral. 

Jika terpaksa mengonsumsinya, pilih makanan hewan dengan label “lengkap dan seimbang”. Produk tersebut biasanya telah diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hewan yang telah ditetapkan untuk tahap kehidupan tertentu.

Makanan hewan juga dapat mengandung jaringan dan produk sampingan hewan yang menjadi sumber nutrisi bagi hewan. Meski bahan tersebut mungkin tidak menggugah selera, secara teknis beberapa di antaranya tidak berbahaya untuk dikonsumsi manusia.

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