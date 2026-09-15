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Buah yang Bagus Dimakan Sebelum Tidur, Bikin Lebih Nyenyak?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |23:10 WIB
Buah yang Bagus Dimakan Sebelum Tidur, Bikin Lebih Nyenyak?
Buah yang Bagus Dimakan Sebelum Tidur, Bikin Lebih Nyenyak? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Rasa lapar yang muncul menjelang waktu tidur sering membuat seseorang mencari camilan. Daripada memilih makanan tinggi gula atau lemak, buah dapat menjadi salah satu pilihan ringan yang sekaligus memberikan asupan nutrisi.

Sejumlah buah bahkan mengandung melatonin secara alami, yaitu hormon yang produksinya meningkat pada malam hari dan berperan dalam mengatur siklus tidur. Lantas, buah apa yang paling baik dikonsumsi sebelum tidur?

Ahli diet berbasis nabati Sapna Peruvemba, MS, RDN, mengatakan porsi kecil buah dapat menjadi pilihan camilan malam karena mengandung karbohidrat, serat, vitamin, mineral, serta fitonutrien, demikian dilansir dari laman Prevention.

Beberapa jenis buah juga memiliki kandungan melatonin alami yang membuatnya menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur.

Ceri Asam Jadi Pilihan Utama

Peruvemba merekomendasikan ceri asam sebagai salah satu buah yang paling potensial untuk dikonsumsi sebelum tidur. Menurutnya, buah ini termasuk yang paling banyak diteliti berkaitan dengan kualitas tidur.

Berdasarkan tinjauan sistematis yang disebutkannya, sejumlah penelitian menemukan konsumsi ceri asam berkaitan dengan peningkatan durasi dan efisiensi tidur. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya perubahan pada waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mulai tertidur serta peningkatan kadar melatonin.

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Topik Artikel :
Makanan buah tidur nyenyak tidur
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