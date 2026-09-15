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Tidur Tidak Pakai Bantal Lebih Sehat? Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |22:06 WIB
Tidur Tidak Pakai Bantal Lebih Sehat? Ini Faktanya
Tidur Tidak Pakai Bantal Lebih Sehat? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bantal menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kebiasaan tidur banyak orang. Namun, sebagian orang justru memilih tidur tanpa bantal karena dianggap dapat membuat posisi tubuh lebih alami. Lantas, mana yang sebenarnya lebih baik untuk kesehatan leher dan punggung?

Hingga kini, belum ada penelitian yang secara langsung membandingkan kualitas tidur atau kesehatan tulang belakang pada orang yang tidur menggunakan bantal dengan mereka yang sama sekali tidak menggunakannya.

Meski begitu, sejumlah dokter yang menangani masalah leher dan tulang belakang memiliki satu pertimbangan utama, yakni menjaga kepala, leher, dan punggung tetap berada dalam posisi netral selama tidur.

Ahli bedah tulang belakang di Hackensack University Medical Center, Ari R. Berg, MD, mengatakan bantal pada umumnya membantu mempertahankan posisi tersebut. Kepala dan leher sebaiknya tetap sejajar dengan tulang belakang tanpa menghilangkan lekukan alami pada bagian leher.

“Bagi sebagian besar orang, tidur dengan bantal jauh lebih baik,” ujar Berg.

Namun, bukan berarti semua bantal cocok untuk setiap orang. Ketebalan, tingkat kekerasan, serta posisi tidur perlu menjadi pertimbangan.

Bantal Disesuaikan dengan Posisi Tidur

      
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Topik Artikel :
Bantal Leher Leher Bantal tidur
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