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HOME WOMEN FOOD

Jangan Cuma Dilap, Begini Cara Mencuci Apel yang Benar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:05 WIB
Jangan Cuma Dilap, Begini Cara Mencuci Apel yang Benar
Ilustrasi mencuci apel. (Foto: dok Magnific/gpointstudio)
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JAKARTA - Apel jadi salah satu buah yang sering dipilih sebagai camilan karena praktis dan mudah dibawa ke mana-mana. Tinggal cuci, lalu langsung dimakan. Bahkan, banyak orang memilih mengonsumsi apel bersama kulitnya karena bagian tersebut juga mengandung serat.

Namun, sebelum menggigit apel, jangan buru-buru mencuci sekadarnya. Pasalnya, permukaan apel bisa saja membawa kotoran, bakteri, maupun mikroorganisme lain dari proses panen hingga sampai ke tangan konsumen.

Menariknya, cara mencuci apel ternyata tak perlu ribet. Kamu juga tak memerlukan sabun atau cairan khusus pencuci buah.

Cukup Dicuci dengan Air Mengalir

Menurut EatingWell, cara sederhana untuk membersihkan apel adalah mencucinya menggunakan air mengalir. Sebelum itu, pastikan tangan sudah dicuci dengan bersih. Setelah itu, letakkan apel di bawah air mengalir dan gosok seluruh permukaannya secara perlahan menggunakan tangan.

Perhatikan juga bagian yang sering terlewat, seperti area di sekitar tangkai dan bagian bawah apel. Jika memiliki sikat khusus untuk buah dan sayuran, alat tersebut juga bisa digunakan untuk membantu membersihkan permukaan apel. Setelah selesai, keringkan apel menggunakan tisu dapur atau kain bersih.

Cara sederhana ini dapat membantu menghilangkan kotoran dan mengurangi jumlah mikroorganisme yang menempel di permukaan buah.

Jangan Dicuci Pakai Sabun

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