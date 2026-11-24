Mau Diet tapi Tak Bisa Lepas dari Nasi? Ini Cara Atur Porsi agar Berat Badan Turun

KEINGINAN menurunkan berat badan sering membuat seseorang langsung mengurangi porsi makan secara ekstrem. Ada yang memilih hanya makan sekali sehari, menghindari nasi, hingga mengganti seluruh menu dengan sayuran.

Padahal, pola diet seperti itu justru berisiko sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Ahli gizi bernama Vanessa mengingatkan bahwa diet bukan berarti harus berhenti mengonsumsi makanan tertentu, termasuk nasi yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia.

1. Tubuh Butuh Asupan Nutrisi Seimbang

Menurut Vanessa, kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap semakin sedikit makan, semakin cepat pula berat badan turun. Padahal, tubuh tetap membutuhkan asupan nutrisi seimbang agar proses penurunan berat badan bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Hal itu ia jelaskan dalam acara peluncuran Ultimate Weight Loss Program by ERHA di Jakarta. Acara berlangsung pada Selasa (24/11/2026).

“Semua orang tuh pasti berasumsi, ‘Aku mau turun berat badan.’ Yang pertama kali kepikiran apa coba? Enggak makan. Nah, benar. Pasti mikirnya, ‘Oh mau kurus, ya udah aku enggak usah makan. Aku makannya sedikit aja,’” kata Vanessa dalam acara peluncuran Ultimate Weight Loss Program by ERHA di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

2. Komposisi dan Porsi Makanan

Vanessa menjelaskan, diet yang terlalu ketat biasanya sulit dijalani dalam waktu lama. Terlebih, jika seseorang langsung menghilangkan karbohidrat dari menu sehari-hari, padahal tubuh tetap membutuhkan sumber energi tersebut.

Bukan dengan menghindari makanan tertentu, Vanessa justru menyarankan masyarakat mulai memperhatikan komposisi dan porsi makanan. Salah satu cara sederhana yang bisa diterapkan adalah konsep pembagian isi piring.

Dalam konsep ini, setengah bagian piring diisi sayuran, seperempat bagian untuk protein, dan seperempat sisanya untuk karbohidrat. Dengan begitu, kebutuhan nutrisi tetap diperhatikan tanpa harus menghilangkan nasi dari menu makan.

“Pengontrolan porsi itu bukan sekadar defisit kalori atau cuma sekadar pemotongan kalori. Kita kontrol karbonya berapa, proteinnya berapa, sayurnya berapa. Paling mudahnya pakai porsi piring: setengah, seperempat, seperempat,” jelasnya.