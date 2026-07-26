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5 Kebiasaan yang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |19:04 WIB
5 Kebiasaan yang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan
5 Kebiasaan yang Bisa Bantu Turunkan Berat Badan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Menurunkan berat badan tidak hanya bergantung pada pengurangan asupan kalori. Menurut sejumlah penelitian, menjaga kesehatan sistem pencernaan juga berperan penting karena dapat memengaruhi rasa kenyang, penyerapan nutrisi, hingga keseimbangan mikrobioma usus yang berkaitan dengan metabolisme tubuh.

Dikutip dari Healthline, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus mendukung program penurunan berat badan, di antaranya:

Kebiasaan Baik untuk Tubuh

1. Perbanyak konsumsi makanan utuh

Makanan utuh atau yang minim proses, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein tanpa lemak, mengandung serat, vitamin, serta mineral yang bermanfaat bagi mikrobioma usus. Pola makan ini juga dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan.

2. Penuhi kebutuhan serat

Serat membantu melancarkan pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Serat larut, terutama yang bersifat kental (viscous soluble fiber), dapat memperlambat proses pencernaan sehingga membantu mengendalikan nafsu makan.

3. Jangan takut mengonsumsi lemak sehat

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