Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Diet Harus Stop Gula?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |12:06 WIB
Apakah Diet Harus Stop Gula?
Apakah Diet Harus Stop Gula? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tren diet yang menghindari gula dan karbohidrat secara total belakangan ramai dibahas di media sosial. Namun, perawat sekaligus kreator konten kesehatan di X, Rizal melalui akun @afrkml menegaskan bahwa tubuh tetap membutuhkan gula dan karbohidrat, terutama bagi orang dengan aktivitas fisik tinggi.

Menurut Rizal, gula dan karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karena itu, menghentikan konsumsi keduanya secara ekstrem justru dinilai kurang tepat.

“Tubuh kita masih butuh gula, apalagi kalau aktivitas fisik tinggi,” tulisnya dalam unggahan di X.

Ia menjelaskan, kenaikan atau penurunan berat badan pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh keseimbangan kalori harian, bukan hanya dari satu jenis makanan tertentu.

“Yang bikin berat badan naik atau turun itu surplus atau defisit kalori, bukan semata jenis makronutriennya,” lanjut Rizal.

Pola Diet Sehat

Menurutnya, pola diet yang lebih realistis adalah menjaga defisit kalori secara konsisten, memperbanyak asupan protein, serta rutin berolahraga atau melakukan latihan beban.

Rizal juga menyebut tubuh masih memiliki batas aman konsumsi gula tambahan harian. Selama asupan gula tambahan tidak berlebihan dan total kalori tetap terkontrol, berat badan tetap bisa turun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gula diet sehat Diet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/482/3218953/obat-lHWJ_large.jpg
Studi Soroti Dampak Terapi Penurun Berat Badan pada Kesehatan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/482/3217633/kurus-8ZJK_large.jpg
Punya Berat Badan Normal Bukan Jaminan Bebas dari Penyakit Kronis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/482/3216822/viral-WeCL_large.jpg
Viral! Cewek Ini Turun 21 Kg Gara-Gara Dibilang Mirip Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/482/3214394/diet-f7Sy_large.jpg
Penelitian Ungkap Risiko Kehilangan Massa Otot pada Penggunaan Obat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/482/3204538/diet-qQLa_large.jpg
Mau Turunin Berat Badan? Awas Jangan Sampai Salah Strategi, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/482/3197272/diet-rZ9s_large.jpg
Mengenal Diet Water Fasting: Manfaat, Risiko, dan Hal yang Perlu Diwaspadai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement