Dokter Gizi Ungkap Faktor Berat Badan Naik Lagi Usai Diet

Dokter Gizi Ungkap Faktor Berat Badan Naik Lagi Usai Diet (Foto: Freepik)

JAKARTA - Dokter Spesialis Gizi Klinik Karina Marcella mengungkapkan bahwa kenaikan kembali berat badan bukan berarti seseorang gagal menjalani diet. Namun, kondisi tersebut perlu dipantau karena dapat dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan faktor yang terjadi selama maupun setelah proses penurunan berat badan.

Pasalnya, obesitas merupakan penyakit multifaktor yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Faktor genetik, misalnya, diperkirakan berkontribusi sekitar 20%–30%.

Kemudian, metabolisme, aktivitas fisik, pola makan, serta faktor lainnya juga dapat berperan dalam menentukan perubahan berat badan.

"Jadi apabila berat badan naik-turun, jangan langsung merasa gagal. Kita perlu melihat apa yang terjadi dan faktor apa yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut," katanya di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Jangan Fokus ke Timbangan

Pada saat menjalankan diet, ia menyarankan agar seseorang tidak hanya berfokus pada angka di timbangan.

Berat badan dapat berubah dari waktu ke waktu akibat berbagai faktor, termasuk perubahan cairan tubuh dan makanan yang baru dikonsumsi. Karena itu, penimbangan berat badan pun sebaiknya tidak harus dilakukan setiap hari.