Diet atau Kardio, Mana yang Lebih Efektif Turunkan Lemak?

JAKARTA - Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan memilih memperbanyak olahraga, terutama kardio. Mulai dari jogging, jalan cepat hingga latihan interval, semuanya dilakukan dengan harapan kalori yang terbakar bisa membuat lemak tubuh ikut berkurang.

Namun, olahraga saja ternyata bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan. Pola makan justru berperan besar dalam proses menurunkan lemak tubuh.

Dikutip dari Verywell Health, baik pola makan maupun kardio sama-sama berperan dalam proses fat loss. Meski begitu, mengatur asupan kalori biasanya lebih efektif untuk menciptakan defisit kalori dibandingkan hanya mengandalkan olahraga.

Penurunan lemak terjadi ketika tubuh berada dalam kondisi defisit kalori, yakni ketika energi yang digunakan lebih banyak dibandingkan energi yang masuk dari makanan.

Mengurangi sekitar 400 hingga 500 kalori dari asupan harian melalui pilihan makanan bisa menjadi cara yang lebih mudah dipertahankan dibandingkan harus berlari setiap hari untuk menciptakan defisit yang sama.