Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Diet Mediterania Baik untuk Jantung, Begini Cara Mudah Memulainya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |12:05 WIB
Diet Mediterania Baik untuk Jantung, Begini Cara Mudah Memulainya
Ilustrasi diet mediterania. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Diet Mediterania dikenal sebagai salah satu pola makan yang banyak diteliti karena dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Pola makan yang terinspirasi dari kebiasaan masyarakat di kawasan Mediterania ini tak hanya berfokus pada penurunan berat badan, tetapi juga kesehatan jantung dan metabolisme.

Sejumlah penelitian mengaitkan pola makan Mediterania dengan risiko yang lebih rendah terhadap diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, hingga beberapa jenis kanker. Pola makan ini juga disebut dapat mendukung kesehatan kognitif. 

Meski begitu, masih banyak orang yang menganggap diet Mediterania mahal dan sulit dilakukan. Padahal, menurut ahli gizi yang dikutip dari TIME, menerapkan pola makan ini tak harus dilakukan secara drastis.

Kuncinya adalah melakukan perubahan kecil secara bertahap. Lantas, bagaimana cara memulainya?

1. Perbanyak sayur dan buah, termasuk yang beku atau kalengan

Salah satu prinsip utama diet Mediterania adalah memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Namun, kamu tidak harus selalu membeli bahan yang segar. Sayuran dan buah beku maupun kalengan juga bisa menjadi pilihan yang praktis dan lebih hemat.

Bahan makanan beku atau kalengan umumnya sudah dibersihkan dan siap digunakan sehingga dapat menghemat waktu memasak. Selain itu, produk tersebut bisa disimpan lebih lama sehingga membantu mengurangi makanan yang terbuang karena busuk.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/482/3239440//obesitas-k15Y_large.jpg
Studi Ungkap Penurunan Berat Badan hingga 27,7% pada Pasien Obesitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/482/3238630//diet-uOyN_large.jpg
Viral! Cewek Ini Diet Hanya Minum Air Putih Sampai Turun 20 Kg tapi Endingnya Sedih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/612/3238041//diet-FaLw_large.jpg
Kurang Tidur Bisa Bikin Diet Gagal, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/298/3236537//waktu_terbaik_makan_telur-aB3f_large.jpg
Waktu Paling Baik Makan Telur: Pagi Hari atau Setelah Olahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/482/3235934//seks-yHaD_large.jpg
Benarkah Obat Kuat di Ranjang Picu Gangguan Jantung? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/629/3236131//anak_main_ponsel-uSPJ_large.jpg
Studi: Kebanyakan Screen Time Bisa Bahaya untuk Jantung Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement