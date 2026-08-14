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Studi: Kebanyakan Screen Time Bisa Bahaya untuk Jantung Anak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |20:05 WIB
Studi: Kebanyakan Screen Time Bisa Bahaya untuk Jantung Anak
Ilustrasi anak main ponsel. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Anak asyik main game atau terus-terusan scroll layar ponsel? Hati-hati, sebuah studi baru menyebutkan kalau kebiasaan ini ternyata diam-diam bisa merusak kesehatan jantung mereka.

Melansir Times of India, peneliti menemukan bahwa menghabiskan waktu terlalu lama di depan layar, entah itu ponsel, TV, atau konsol gim, berkaitan erat dengan tingginya risiko masalah kardiometabolik. Masalah ini meliputi tekanan darah tinggi, resistensi insulin, hingga gangguan kolesterol.

Studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Heart Association menganalisis data dari lebih dari 1.000 anak dan remaja di Denmark. Hasilnya menunjukkan ada kaitan yang sangat jelas antara penggunaan ponsel untuk hiburan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung serta metabolisme.

Peneliti mencatat, setiap tambahan satu jam waktu layar per hari bisa meningkatkan risiko kesehatan anak secara signifikan. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa pola tidur sangat berpengaruh. Anak yang suka begadang atau kurang tidur menjadi jauh lebih rentan terkena risiko ini dibandingkan teman-temannya yang beristirahat dengan cukup.

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Mengurangi waktu layar memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi para ahli menyarankan 5 langkah kecil yang bisa mulai diterapkan oleh keluarga di rumah:

1. Terapkan waktu bebas layar (screen-free)

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