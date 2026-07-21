Sering Selingkuh Bisa Bikin Sakit Jantung, Ini Faktanya

JAKARTA – Perselingkuhan tidak hanya berdampak pada hubungan dan kondisi emosional seseorang, tetapi juga disebut dapat memengaruhi kesehatan jantung. Menurut dokter spesialis jantung, stres berkepanjangan akibat menjalani hubungan secara diam-diam dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, termasuk serangan jantung.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Bobby Arfhan Anwar, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya mengatakan bahwa seseorang yang kerap berselingkuh berpotensi memiliki risiko serangan jantung lebih tinggi dibandingkan mereka yang setia kepada pasangannya.

"Mau ngasih tahu aja, orang yang hobi selingkuh, senangnya bikin affair dengan pasangan nonhalalnya, itu berisiko mengalami serangan jantung lebih tinggi dibanding yang setia sama pasangan halalnya," tulis dr. Bobby, dikutip Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan stres kronis yang dialami pelaku perselingkuhan. Rasa takut ketahuan, kecemasan, perasaan bersalah, hingga kebiasaan terus-menerus berbohong dapat memicu peningkatan hormon stres, seperti adrenalin dan kortisol.

"Akibatnya, tekanan darah dapat meningkat, denyut jantung menjadi lebih cepat, peradangan dalam tubuh meningkat, kualitas tidur memburuk, dan risiko gangguan irama jantung ikut meningkat," jelasnya.

Risiko Kesehatan Jantung