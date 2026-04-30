Fakta-Fakta Na Daehoon Ngamuk Usai Safrie Pacar Jule Jadikan Anak sebagai Bahan Lelucon

JAKARTA - Fakta-fakta Na Daehoon ngamuk usai Safrie, pacar Jule, menjadikan anak sebagai bahan lelucon. Influencer sekaligus selebgram asal Korea Selatan, Na Daehoon, baru-baru ini mencuri perhatian publik karena mengungkapkan rasa kekesalan dan memberikan peringatan kepada mantan istrinya, Julia Prastini (Jule), dan pasangan barunya, Safrie.

Hal itu dilakukan Daehoon saat dirinya mendapati anak-anaknya diduga dijadikan bahan candaan atau jokes oleh Jule dan pasangan barunya, Safrie. Hal itu didapati Daehoon dari unggahan akun kedua Safrie yang dianggap sangat tidak pantas dan tidak menghargai perasaan Daehoon sebagai seorang ayah.

1. Peringatkan Safrie

Melalui unggahan di Instagram Stories akun resminya @daehoon_na, ia membagikan tangkapan layar yang memperlihatkan perilaku Safrie yang sedang berfoto bersama anaknya dengan keterangan “Kelihatan kan lebih happy sama siapa, sumpah jokes.”

Sontak ia tak bisa membendung rasa kesal di dalam hatinya. Dalam keterangan unggahan stories-nya, ia menyoroti unggahan Safrie dengan menyinggung kasus perselingkuhan Jule dengan Safrie yang berdampak pada ketiga anaknya.

“Jujur, aku sudah menahan sampai tahap ini. Aku TIDAK PERNAH menjelekkan namamu, @juliaprt7. Tapi tolong jawab - kalau kamu dan pacarmu masih manusia, apakah tidak ada rasa bersalah sedikit pun? Menghancurkan rumah tangga dengan 3 anak kecil di dalamnya?" ungkap Daehoon.

2. Tak Terima Anaknya Dijadikan Lelucon

Ia juga mempertanyakan etika pasangan tersebut yang membawa-bawa nasib anak-anaknya ke dalam sebuah lelucon. Ia menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang bisa dianggap lucu.