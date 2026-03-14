Siapa Cindy Rizap yang Viral Diduga Berselingkuh dengan Suami Maissy?

JAKARTA – Nama Cindy Rizky Aprilia atau yang dikenal sebagai Cindy Rizap tengah menjadi perbincangan di media sosial. Ia ramai dibahas setelah dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dengan suami mantan penyanyi cilik era 90-an, Maissy Pramaisshela.

Rumah tangga Maissy dengan Riky Febriansyah Saleh yang telah berjalan sejak 2014 disebut tengah diterpa isu tersebut. Dugaan hubungan terlarang antara Riky dan Cindy pertama kali mencuat melalui unggahan viral di platform X (Twitter) dan Threads pada Maret 2026.

Perbincangan semakin ramai setelah sejumlah pengguna internet mengumpulkan dan menyebarkan bukti digital yang diduga berkaitan dengan keduanya.

Hingga kini, Maissy belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Meski demikian, banyak penggemar masa kecilnya yang menyampaikan dukungan di media sosial.

Sementara itu, ibunda Cindy, Ayu Atika, memberikan klarifikasi melalui media sosial. Ia menyatakan bahwa putrinya bukanlah pihak yang merebut pasangan orang lain, melainkan merasa tertipu karena pria tersebut disebut tidak mengungkapkan status pernikahannya.

Di sisi lain, influencer Hariyo Ardhito yang diketahui telah menjalin hubungan dengan Cindy selama tujuh tahun juga mengumumkan berakhirnya hubungan mereka melalui unggahan di TikTok.

Sosok Cindy Rizap