HOME WOMEN LIFE

Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:30 WIB
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa
Potret Sabrina Alatas, Chef yang Dikaitkan dengan Perceraian Hamish dan Raisa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Potret Sabrina Alatas, chef yang dikaitkan dengan perceraian Hamish dan Raisa. Dugaan perselingkuhan Hamish Daud semakin dibicarakan karena Hamish diduga selingkuh dengan seorang wanita yang disebut-sebut bernama Sabrina.

Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya tangkapan layar di aplikasi Pinterest, di mana Hamish ditandai di pin Pinterest yang berisi gambar beberapa desain rumah dan diberi judul “FUTURE HOUSE” yang disimpan akun bernama Sabrina Alatas.

Setelah bukti itu ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Sabrina Alatas kemudian dikuliti netizen. Seperti dalam unggahan akun X @dearpupies, terdapat tangkapan layar akun Instagram Sabrina Alatas bernama @sab_sash yang mengikuti Instagram Hamish Daud.

Postingan itu juga turut mengunggah momen kebersamaan di mana Hamish dan Sabrina berada dalam satu potret yang sama yang diunggah oleh akun Instagram @jayalatas. Beredarnya foto itu lantas memperkuat dugaan perselingkuhan di antara keduanya.

Paras Sabrina memang sekilas mirip dengan Raisa, sehingga warganet juga mengaitkan lagu terbaru Raisa berjudul “Pengganti Aku” dalam album Ambivert yang diduga mewakili isi hati Raisa. Dalam lirik lagu itu disebut, “Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali denganku.”

