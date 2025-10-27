Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Perbedaan Postingan Jule dan Daehoon, Netizen Soroti Suami Lebih Sering Urus Anak

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |12:25 WIB
Perbedaan Postingan Jule dan Daehoon, Netizen Soroti Suami Lebih Sering Urus Anak
Perbedaan Postingan Jule dan Daehoon, Netizen Soroti Suami Lebih Sering Urus Anak
A
A
A

JAKARTA - Isu perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule masih terus menjadi sorotan warganet. Publik kini menyoroti kehidupan rumah tangga Jule dan suaminya, Daehoon, yang disebut-sebut tengah retak.

Meski keduanya belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut, warganet justru semakin aktif membandingkan aktivitas media sosial keduanya. Apalagi setelah beredar foto dan video kemesraan Jule dengan seorang pria yang diduga petinju, yang memperkuat dugaan perselingkuhan tersebut.

Jule Jarang Unggah Momen Bersama Keluarga

Dalam akun TikTok-nya @juletralala, Jule tampak jarang membagikan unggahan bersama suami dan anak-anaknya. Akun tersebut justru lebih banyak menampilkan video dirinya seorang diri, baik saat di rumah maupun saat beraktivitas.

Sejak isu perselingkuhan mencuat, Jule juga diketahui membatasi kolom komentar di sejumlah unggahannya. Meski begitu, beberapa netizen masih sempat meninggalkan komentar menanyakan keberadaan anak-anaknya.

“Kak, kok videonya kayak di rumah tapi anak-anaknya nggak ada?” tulis akun @hartinaaa.

“Mana keluarga kecilnya, Kak?” tulis akun @zahra.

Daehoon Aktif Bersama Anak-Anak

Sementara itu, akun TikTok milik sang suami, @aadaehoon, justru dipenuhi dengan video kebersamaannya bersama ketiga buah hati mereka. Dalam sejumlah unggahan, terlihat Daehoon menghabiskan waktu dengan anak-anaknya di rumah maupun di luar.

