HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Felicia Tissue, Mantan Pacar Kaesang Pangarep yang Kini Dilamar Kekasihnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |09:31 WIB
JAKARTA – Kabar bahagia datang dari Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep. Content creator tersebut baru saja membagikan momen spesial ketika dirinya dilamar oleh sang kekasih.

Kabar tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Dalam video yang dibagikan, Felicia tampak berada di sebuah restoran bersama pasangannya.

Dalam momen tersebut, sang kekasih memberikan sebuah kue berwarna merah muda dengan tulisan “Be My Forever”. Tak lama kemudian, Felicia memperlihatkan cincin berlian yang kini melingkar di jari manisnya.

Felicia Tissue

Melalui keterangan unggahan itu, Felicia mengungkapkan perasaan bahagianya. Ia menyebut tidak pernah menyangka akan menemukan cinta yang membuatnya merasa tenang dan nyaman.

Menurut Felicia, menerima lamaran tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam hidupnya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pasangannya yang selalu membuatnya tersenyum setiap hari.

