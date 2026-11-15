Latihan Otot Kaki Ternyata Bisa Bantu Bakar Kalori Lebih Banyak, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Bagi kamu yang sering melakukan aktivitas olahraga atau kebugaran pasti tidak asing dengan istilah “Latihan Otot Kaki”. Banyak gerakan atau cara yang bisa dilakukan untuk melatih otot kaki, salah satunya squat. Namun ada fakta menarik di balik latihan otot kaki.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya, @adamprabata pada 14 November 2026 mengungkapkan bahwa otot kaki merupakan kelompok otot terbesar pada tubuh manusia. Bahkan, otot bagian kaki memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi daripada jaringan lemak.

Karena ukurannya yang besar, energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan otot kaki saat berolahraga pun jauh lebih tinggi. Efeknya, tubuh akan membakar kalori dalam jumlah besar secara langsung selama sesi latihan berlangsung.

“Saat melatih otot kaki dengan latihan berat, tubuh akan membakar lebih banyak kalori selama latihan dibandingkan melatih otot kecil, misalnya otot bisep atau otot dada saja,” ungkap dr. Adam, dikutip Minggu (15/11/2026).

Keuntungan melatih otot kaki tidak berhenti saat sesi olahraga selesai. Latihan ini juga memberikan efek pembakaran jangka panjang yang membuat tubuh tetap aktif membakar kalori bahkan saat sedang beristirahat.