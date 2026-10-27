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5 Latihan Pakai Kettlebell agar Otot Kaki dan Bokong Lebih Kuat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |19:05 WIB
5 Latihan Pakai Kettlebell agar Otot Kaki dan Bokong Lebih Kuat
Ilustrasi latihan pakai kettlebell. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Memiliki otot kaki yang kuat bukan hanya penting untuk menunjang penampilan, tetapi juga membantu tubuh tetap aktif saat menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari berjalan, menaiki tangga, hingga berolahraga, semuanya membutuhkan kekuatan otot tubuh bagian bawah.

Salah satu cara untuk melatih otot kaki dan bokong adalah menggunakan kettlebell, alat olahraga berbentuk bola besi dengan pegangan di bagian atas. Dengan satu alat ini, ada sejumlah gerakan yang bisa dilakukan untuk memperkuat otot paha, bokong, paha belakang, hingga betis.

5 Latihan Pakai Kettlebell

Melansir Health, pelatih kebugaran, Jenessa Connor,merekomendasikan lima latihan menggunakan kettlebell untuk membantu meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah.

Berikut lima latihan kettlebell yang bisa dicoba.

1. Kettlebell Swing

Kettlebell Swing
Kettlebell Swing. (Foto: dok AI Generated)

Kettlebell swing merupakan gerakan mengayunkan kettlebell yang melatih otot inti, bokong, paha belakang, dan betis. Gerakan dinamis ini juga bisa meningkatkan detak jantung sehingga cocok dijadikan bagian dari pemanasan sebelum latihan kekuatan.

2. Goblet Squat

Goblet Squat
Goblet Squat. (Foto: dok AI Generated)

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