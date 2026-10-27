Latihan Beban Bisa Bantu Kurangi Gejala Depresi hingga 34 Persen, Ini Kata Dokter

JAKARTA - Perasaan sedih hingga depresi bisa membuat seseorang kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, daripada terus larut dalam kesedihan, mencoba kembali aktif bergerak bisa menjadi pilihan untuk dilakukan.

Dokter Adam Prabata yang sering membagikan konten kesehatan mengungkapkan, rutin melakukan latihan beban di gym berpotensi bantu mengurangi gejala depresi.

Informasi itu dibagikan Adam melalui akun X miliknya, @AdamPrabata. Dalam cuitannya, ia membahas penelitian yang merangkum 33 penelitian lain dengan total lebih dari 1.800 partisipan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa latihan beban secara rutin berkaitan dengan penurunan gejala depresi.

“Bagi kalian yang sedang sedih karena patah hati, ajakan ke gym kayanya emang bisa membantu deh kalo kata penelitian ini,” tulis Adam.