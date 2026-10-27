7 Tanaman yang Bisa Ditanam dengan Metode Hidroponik, Cocok untuk Lahan Sempit

JAKARTA – Memiliki kebun sendiri tidak selalu membutuhkan halaman yang luas atau lahan dengan tanah yang subur. Dengan metode hidroponik, kamu bisa menanam berbagai jenis tanaman menggunakan air yang mengandung nutrisi tanpa perlu menggunakan tanah.

Mengutip The Spruce, hidroponik dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hijau, rempah-rempah, buah-buahan, hingga tanaman berbunga.

Meski begitu, tidak semua tanaman memiliki tingkat kesulitan perawatan yang sama. Tanaman dengan ukuran relatif kecil dan sistem perakaran yang mudah dikelola umumnya lebih cocok untuk sistem hidroponik rumahan.

7 Tanaman yang Bisa Ditanam dengan Metode Hidroponik

Berikut sejumlah tanaman sayur yang dapat tumbuh dengan metode hidroponik:

1. Selada

Selada menjadi salah satu pilihan populer untuk hidroponik karena dapat tumbuh dengan baik dalam sistem yang relatif sederhana. Tanaman ini cocok untuk pemula yang ingin memanen sayuran segar sendiri di rumah.

2. Bayam