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Madame Tussauds Hollywood Pamerkan Patung Lilin Agnez Mo, Selebriti Indonesia Pertama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:05 WIB
Madame Tussauds Hollywood Pamerkan Patung Lilin Agnez Mo, Selebriti Indonesia Pertama
Patung lilin Agnez Mo di Mademe Tussauds. (Foto: dok Instagram/@madametussaudsusa)
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JAKARTA — Penyanyi sekaligus aktris Tanah Air Agnez Mo kembali mencetak prestasi di kancah internasional. Ia menjadi selebriti Indonesia pertama yang memiliki patung lilin di Madame Tussauds Hollywood, Amerika Serikat.

Melansir The Star, patung lilin Agnez Mo resmi diperkenalkan dengan mengenakan jumpsuit hitam berpayet. Busana tersebut terinspirasi dari penampilannya dalam video musik Get Loose pada 2023, lagu kolaborasinya bersama penyanyi asal Amerika Serikat, Ciara.

Pencapaian ini menjadi momen istimewa bagi Agnez. Ia menilai kehadirannya di Madame Tussauds Hollywood bukan sekadar bentuk apresiasi terhadap kariernya, tetapi juga menggambarkan perjalanan hidup, keteguhan, dan keberaniannya untuk menjadi diri sendiri.

Dalam pernyataan yang dirilis Madame Tussauds pada 23 Oktober, Agnez mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna yang mendalam baginya.

Ia mengenang dirinya sebagai seorang anak perempuan yang kerap merasa berbeda dan tidak selalu cocok dengan lingkungan sekitarnya. Namun, pengalaman tersebut justru mendorongnya untuk terus melangkah dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan.

Agnez juga menyampaikan pesan kepada anak-anak yang pernah merasa berbeda, aneh, atau tidak dipahami oleh orang lain. “Jadilah diri sendiri dan tetap autentik,” katanya.

Proses Pembuatan Patung Lilin Agnez Mo

Patung lilin Agnez Mo
Patung lilin Agnez Mo. (Foto: dok Instagram/@madametussaudsusa)

Manajer umum Madame Tussauds Hollywood dan Hollywood Rooftop Restaurant & Bar Jesse Harbison,menyambut kehadiran Agnez Mo sebagai bagian dari koleksi museum tersebut. Menurutnya, pencapaian ini juga bisa menjadi inspirasi bagi talenta-talenta baru yang ingin mengikuti jejak Agnez.

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