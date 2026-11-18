7 Olahraga yang Baik saat Jalani Program Hamil, Bantu Tingkatkan Kesuburan Secara Alami

Olahraga yang Baik saat Jalani Program Hamil. (Foto: Freepik)

OLAHRAGA tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga dapat menjadi bagian dari persiapan sebelum kehamilan. Bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil (promil), aktivitas fisik yang tepat dapat membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan kesehatan metabolik, mengurangi stres, serta mendukung keseimbangan hormon.

Namun, perlu diketahui bahwa olahraga bukan jaminan terjadinya kehamilan. Jenis dan intensitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing pasangan.

Dilansir dari NHS.uk, Berikut 7 Jenis Olahraga yang Baik untuk Program Hamil:

1. Jalan kaki

Jalan kaki merupakan olahraga ringan yang mudah dilakukan dan cocok untuk pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Aktivitas ini membantu menjaga berat badan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung kesehatan jantung.

Bagi orang yang jalani program kehamilan, olahraga ini bisa dilakukan tanpa terlalu lama. Rekomendasi jalan kali yang baik sekitar 20–30 menit setiap hari.

2. Berenang

Berenang termasuk olahraga low impact yang melibatkan banyak kelompok otot tanpa memberikan tekanan berlebihan pada persendian. Olahraga ini baik untuk menjaga kebugaran dan membantu mengelola stres.

Sama seperti jalan kaki, ada waktu yang direkomendasikan untuk orang yang jalani program hamil kala melakukan kegiatan olahraga ini. Renang bisa dilakukan 20–30 menit dalam 2–3 kali seminggu.

3. Yoga

Yoga membantu meningkatkan fleksibilitas, melatih pernapasan, serta mengurangi ketegangan dan stres. Hal ini dapat mendukung kesehatan mental selama menjalani program hamil.

Durasi yoga juga bisa dilakukan tanpa terlalu lama. Rekomendasi yoga untuk program hamil adalah 20–30 menit untuk 2–3 kali seminggu.

4. Bersepeda statis

Selanjutnya, ada bersepeda statis. Ini merupakan latihan kardio yang dapat membantu meningkatkan stamina dan menjaga kesehatan jantung.

Intensitasnya juga lebih mudah dikontrol dibandingkan bersepeda di jalan raya. Rekomendasi bersepda statis bisa dilakukan 20–30 menit untuk 2–3 kali seminggu.

5. Pilates

Olahraga yang lagi hits belakangan ini, yakni pilates, juga bisa dipilih untuk kamu yang tengah jalani program kehamilan. Pilates dapat membantu memperkuat otot inti tubuh, memperbaiki postur, dan meningkatkan fleksibilitas.

Latihan ini dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kebugaran sebelum kehamilan. Rekomendasi pilates yang dianjurkan adalah 20–30 menit untuk 2 kali seminggu.

6. Latihan kekuatan (Strength Training)

Lanjut, ada latihan kekuatan. Untuk olahraga satu ini, ada banyak macamnya, seperti squat, latihan menggunakan resistance band, dan angkat beban ringan membantu menjaga massa otot serta kesehatan metabolik.

Rekomendasi untuk latihan kekuatan bisa dilakukan 2 kali seminggu. Namun, intensitasnya harus ringan hingga sedang. Jangan sampai kamu berolahraga terlalu berat.

7. Jogging ringan

Bagi yang sudah terbiasa berolahraga, jogging ringan juga bisa dilakukan. Olahraga ini dapat membantu menjaga kebugaran kardiovaskular dan mengelola berat badan. Rekomendasi jogging ringan bisa dilakukan 20–30 menit, 2–3 kali seminggu, sesuai kemampuan tubuh.