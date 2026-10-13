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Potret Cantik Kim Kardashian di F1 GP Singapura 2026, Dukung sang Kekasih Lewis Hamilton

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |16:05 WIB
Potret Cantik Kim Kardashian di F1 GP Singapura 2026, Dukung sang Kekasih Lewis Hamilton
Kim Kardashian hadir di F1 GP Singapura 2026. (Foto: Instagram resmi F1)
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KIM Kardashian mencuri perhatian saat menghadiri ajang Formula 1 (F1) GP Singapura 2026. Dia hadir untuk memberikan dukungan kepada sang kekasih, Lewis Hamilton.

Penampilan Kim di balapan yang berlangsung akhir pekan lalu itu curi perhatian. Bukan hanya karena dukungannya untuk Hamilton, tetapi bintang reality show sekaligus pengusaha tersebut juga tampil menawan dengan gaun cheongsamnya.

Kim Kardashian

1. Tampil dengan Gaya Busanan Menawan

Dalam unggahan di Instagram resmi F1, Kim terlihat berada di area paddock dan garasi Ferrari pada akhir pekan balapan yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Kehadirannya menambah semarak ajang balap bergengsi tersebut, yang turut dihadiri sejumlah selebritas dan tokoh ternama dunia.

Perempuan berusia 45 tahun itu tampil menawan dengan pilihan busana yang mencerminkan gaya khasnya. Saat menghadiri sesi kualifikasi pada Sabtu 10 Oktober 2026, Kim mengenakan gaun maxi transparan berwarna merah muda pastel dari rumah mode Alaia, koleksi Spring 2024.

Kim Kardashian

Busana tersebut dipadukan dengan lapisan dalam senada. Dia mengenakan kacamata hitam bergaya cat-eye, serta tas mini Hermès Kelly berwarna merah muda.

Penampilannya memberikan sentuhan feminin sekaligus glamor di tengah suasana sirkuit. Pilihan warna merah muda juga membuat gaya Kim tampil berbeda di antara dominasi warna khas tim balap yang menghiasi area paddock.

Pada hari balapan utama, Minggu 11 Oktober 2026, Kim kembali tampil memukau dengan busana vintage dari koleksi Roberto Cavalli Spring 2003. Ia mengenakan atasan berbahan sifon sutra bermotif bunga dan burung, dengan siluet terinspirasi cheongsam yang dipadukan dengan rok panjang senada.

 

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