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Mpok Atiek Spill Rahasia Bugar di Usia 70 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:05 WIB
Mpok Atiek Spill Rahasia Bugar di Usia 70 Tahun
Mpok Atiek. (Foto: dok Instagram/mpok.atiek)
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JAKARTA - Aktris sekaligus komedian senior Mpok Atiek masih terus menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan meski sudah menginjak usia 70 tahun. Walaupun tak lagi muda, pemilik nama asli Atiek Riwayati ini tampak tetap fit dan aktif menjalani berbagai kegiatan.

Rupanya, Mpok Atiek memiliki rahasia tersendiri untuk menjaga kebugaran tubuhnya di usia senja. Olahraga rutin menjadi salah satu kunci utamanya.

"Kalau olahraga setiap hari olahraga ya. Jalan di kampung, keliling kampung setengah jam sama asisten aku, Ipung. Tapi kalau nggak sempat kita treadmill di rumah," ujar Mpok Atiek saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain menjaga fisik dengan berolahraga, Mpok Atiek menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental. Menurutnya, kondisi tubuh seseorang sangat bergantung pada pola pikir dan kebersihan hati.

"Pikiran, ya nomor satu. Karena kesehatan itu semua datangnya dari pikiran. Sama hati, harus diatur. Jangan pernah merasa iri, dengki," tuturnya.

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